2020-03-27T09:25:39+03:00
Общество

Прилетевших в Кузбасс туристов из Таиланда взяли под контроль

Об этом сообщил министр здравоохранения области
Ирина АВТУШКО
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Прилетевших в Кузбасс туристов из Таиланда взяли под контроль. Фото: Михаил Малин/ InstagramПрилетевших в Кузбасс туристов из Таиланда взяли под контроль. Фото: Михаил Малин/ Instagram
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Вечером в четверг, 26 марта, в кемеровский международный аэропорт имени Леонова прибыл чартерный рейс из Таиланда. Всех находящихся на борту медики взяли под контроль, сообщил министр здравоохранения Михаил Малин.

«Перед выходом из салона всем измерили температуру и провели антисептическую обработку рук. Симптомов заболевания у прилетевших не обнаружено», - написал он на официальной странице в соцсетях.

Михаил Малин отметил, что сама процедура занимает чуть больше часа. При этом врачам и сотрудникам Роспотребнадзора помогают волонтеры областного медколледжа. Прилетевшим они выдают маски и памятки о правилах поведения в 14-дневном режиме изоляции.

Всего с начала недели в аэропорту Кемерова приняли более 900 пассажиров четырех чартерных рейсов из Таиланда и Вьетнама. Роспотребнадзор выдал прилетевшим более 700 предписаний о самоизоляции. Тем, кто не получил их в аэропорту, их вручат на дому.

Михаил Малин отметил, что люди относятся к ситуации с пониманием и не конфликтуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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