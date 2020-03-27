2020-03-27T10:00:04+03:00
Общество

В Кузбассе у колхоза арестовали 33 единицы техники за долги

Предприятие задолжало банку 7,5 миллиона рублей
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе у колхоза арестовали 33 единицы техники за долгиВ Кузбассе у колхоза арестовали 33 единицы техники за долгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Белове судебные приставы арестовали технику местного сельхозпредприятия за долги. У организации накопилось 7,5 миллиона долгов перед банком.

Сотрудники МОСП по городу Белово и Беловскому району ознакомили руководство колхоза с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера, однако долг так и не был погашен.

При этом было установлено, что в собственности у предприятия есть сельхозтехника.

- Сотрудники ведомства выехали по адресу организации, ими было арестовано 33 единицы техники: холодильные установки, индустриальные мойки, дождевые машины, оросительные машины, комбайны и тракторы. Все арестованное имущество было оставлено директору колхоза на ответственное хранение, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

У организации есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае имущество отправят на реализацию в счет его погашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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