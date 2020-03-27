2020-03-27T11:48:17+03:00
Общество

С 30 марта по 3 апреля в Кузбассе пройдут отключения телерадиосигнала

Это связано с плановыми и профилактическими работами
Мария КОЛОСОВА
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С 30 марта по 3 апреля в Кузбассе пройдут отключения телерадиосигналаС 30 марта по 3 апреля в Кузбассе пройдут отключения телерадиосигналаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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С 30 марта по 3 апреля в Кузбассе отключат телевидение из-за профилактических работ. Сигнал пропадет в нескольких территориях.

Так, 30 марта в Кемерове с 10.00 до 17.00 и поселке Пограничный с 11.00 до 17.00 ожидаются перерывы в трансляции пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2»,

30-31 марта с 11.00 до 19.00 прекратится вещание пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в Бачатском. Эти же пакеты будут отключены в Топках 31 марта с 10.00 до 18.00

1 апреля в РТС Яшкино с 11.00 до 17.00 также отключат пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2».

2 апреля из-за профилактических работ без двух базовых пакетов останутся зрители, живущие в зоне действия РТС Панфилово.

Кроме того, 3 апреля в период с 1.00 до 5.00 пользователям Прокопьевска будет недоступен пакет программ «РТРС-1» из-за плановых работ протяженностью не более часа.

«В установленное время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - сообщили на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети. - Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий».

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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