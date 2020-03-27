Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: как будут работать магазины с 28 марта
Власти Кузбасса опровергли информацию о том, что в области из-за угрозы коронавируса закроются магазины. Ситуацию прокомментировала начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина.
По ее словам, в соцсетях появились слухи, что в регионе с 28 марта магазины закроются. Это не соответствует действительности.
-По распоряжению губернатора Сергея Цивилева, в сфере потребительского рынка приостановят свою работу предприятия общественного питания, кафе, бары, рестораны, ночные клубы и фудкорты на территориях торговых центров. – написала Вероника Трихина на своей официальной странице в соцсетях. - Магазины продолжат свою работу в обычном режиме.
Также она отметила, что не будет ограничений и на продажу отдельных видов продукции.
-Доверяйте информации только из достоверных источников, - подчеркнула она. - Это официальный сайт правительства Кузбасса, официальные сайты органов исполнительной власти, отраслевых департаментов, Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU