Работу кемеровской школьницы покажут в Русском музее

27 Март 2020 2020-03-27T12:59:58+03:00

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Работа школьницы из Кемерова будет представлена на выставке в Русском музее. Об этом рассказали в администрации города.

Ученица Центральной детской школы искусств Ксения Пермитина и ее преподаватель Ольга Мальцева приняли участие в конкурсе «Благодарность потомков», который приурочен к 125-летию основания Русского музея. По его итогам школьница получила звание лауреата второй степени.

- Композиция «Подвиг художника» учащейся Центральной детской школы искусств - среди 16 работ, признанных лучшими, - сообщили в мэрии. - Она будет выставлена в Русском музее.

ИСТОЧНИК KP.RU