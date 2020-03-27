2020-03-27T12:59:58+03:00
Общество

Работу кемеровской школьницы покажут в Русском музее

Композиция юной художницы оказалась среди 16 лучших
Ирина АВТУШКО
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Работу кемеровской школьницы покажут в Русском музее. Фото: Администрация города КемеровоРаботу кемеровской школьницы покажут в Русском музее. Фото: Администрация города Кемерово
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Работа школьницы из Кемерова будет представлена на выставке в Русском музее. Об этом рассказали в администрации города.

Ученица Центральной детской школы искусств Ксения Пермитина и ее преподаватель Ольга Мальцева приняли участие в конкурсе «Благодарность потомков», который приурочен к 125-летию основания Русского музея. По его итогам школьница получила звание лауреата второй степени.

- Композиция «Подвиг художника» учащейся Центральной детской школы искусств - среди 16 работ, признанных лучшими, - сообщили в мэрии. - Она будет выставлена в Русском музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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