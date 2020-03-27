27 Март 2020 2020-03-27T13:03:50+03:00

Во время особого режима в Кузбассе вместо ярмарок будут работать автолавки. Фото: "Цивилев. Live"

Они будут работать в отдаленных деревнях и поселках

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В Кузбассе нашли альтернативу традиционным продуктовым ярмаркам, которые пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь по отдаленным территориям будут ездить автолавки.

С 25 марта в отдаленные поселки и деревни курсирует 250 автолавок с продуктами и товарами первой необходимости, которые можно приобрести по ценам ниже, чем в розничных торговых сетях. Мобильные торговые точки начали работу по поручению губернатора Сергея Цивилева.

-Автолавки — хорошая альтернатива ярмаркам и рынкам на период действующего в Кузбассе режима «повышенной готовности» в ситуации коронавирусной инфекции. Это позволит жителям избежать поездок в райцентры и походов в магазины, снизит риск заболеть, - отметил глава региона.

Мониторинг работы лавок ежедневно ведет департамент по развитию потребительского рынка и предпринимательства. А маршруты мобильных торговых точек ассортимент и качество товаров корректируются с учетом потребностей жителей.

По всем вопросам работы мобильных лавок можно обратиться по телефону «горячей линии» 8 (384-2) 75-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU