Во время особого режима в Кузбассе вместо ярмарок будут работать автолавки
В Кузбассе нашли альтернативу традиционным продуктовым ярмаркам, которые пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь по отдаленным территориям будут ездить автолавки.
С 25 марта в отдаленные поселки и деревни курсирует 250 автолавок с продуктами и товарами первой необходимости, которые можно приобрести по ценам ниже, чем в розничных торговых сетях. Мобильные торговые точки начали работу по поручению губернатора Сергея Цивилева.
-Автолавки — хорошая альтернатива ярмаркам и рынкам на период действующего в Кузбассе режима «повышенной готовности» в ситуации коронавирусной инфекции. Это позволит жителям избежать поездок в райцентры и походов в магазины, снизит риск заболеть, - отметил глава региона.
Мониторинг работы лавок ежедневно ведет департамент по развитию потребительского рынка и предпринимательства. А маршруты мобильных торговых точек ассортимент и качество товаров корректируются с учетом потребностей жителей.
По всем вопросам работы мобильных лавок можно обратиться по телефону «горячей линии» 8 (384-2) 75-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU