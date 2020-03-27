2020-03-27T13:55:58+03:00
Общество

Нерабочая неделя: как будут учиться школьники в Кузбассе

Это связано с тем, что следующая неделя объявлена
Ирина АВТУШКО
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Кузбасским школьникам продлили каникулы до 6 апреляКузбасским школьникам продлили каникулы до 6 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В связи с тем, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей, школьникам Кузбасса продлили каникулы. Эту информацию подтвердили в областном департаменте образования.

-Обучающиеся выйдут на учебу не позднее 6 апреля. Учителя в эти дни не работают. Заработная плата педагогических работников сохраняется, - сообщили в ведомстве.

В организациях профобразования также объявлены нерабочие дни, а в вузах каникулы.

Что касается детских садов, то они продолжат работу, если у родителей есть в них потребность. Однако эпидемиологический режим в дошкольных учреждениях усилен. Утром медработники измеряют у всех детей температуру, проверяют кожные покровы, оценивают состояние горла, носа и общего самочувствия.

-При этом в детских садах, в которых в настоящее время закрыты группы на карантин на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, перевод детей в другие коллективы запрещен, - отметили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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