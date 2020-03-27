Уголовное дело в отношенииии сбежавшего из-под конвоя кузбассовца передано в суд

27 Март 2020 2020-03-27T15:19:35+03:00

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Перед судом предстанет житель Междуреченска, который сбежал из здания суда и нанес травму конвоиру. Резонансный случай произошел в январе этого года в Новокузнецке.

По версии следствия, 29 января в здании одного из районных судов 33-летний мужчина, который обвинялся в грабежах, в сопровождении начальника конвойной службы вышел в туалет. Там рецидивист несколько раз ударил правоохранителя кулаком по лицу, а затем, воспользовавшись ситуацией, скрылся в неизвестном направлении.

-Только через несколько дней его местонахождение было установлено, мужчину задержали в подъезде одного из многоэтажных жилых домов. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, свой поступок объяснил тем, что не хотел отбывать длительное наказание в местах лишения свободы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

В рамках расследования было установлено, что конвоир в своих действиях не нарушал закона. А в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано на рассмотрение в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU