2020-03-27T15:36:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе будут судить мужчину, который убил и расчленил свою знакомую

Кошмарный случай произошел в ноябре прошлого года
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе будут судить мужчину, который убил и расчленил свою знакомую. Фото: "ШЕПОТ УЛИЦ Белово"/ vk.comВ Кузбассе будут судить мужчину, который убил и расчленил свою знакомую. Фото: "ШЕПОТ УЛИЦ Белово"/ vk.com
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В Кузбассе будут судить жителя поселка Бачатский, который убил свою знакомую, а потом расчленил тело и выкинул в мусорный бак. Страшную находку обнаружили соседи.

Как было установлено в ходе следствия, в ноябре прошлого года 60-летний мужчина и его 43-летняя знакомая провожали одного из местных жителей в армию, а после решили продолжить застолье, но уже вдвоем. Они пришли в квартиру обвиняемого, где и продолжили общение, однако в какой-то момент женщина стала бить хозяина жилища. Тот терпеть не стал и в ответ нанес ей несколько ударов по голове точильным камнем, нанеся открытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

-Обвиняемый лег спать, проснувшись, решил избавиться от тела. Топориком, ножовкой и ножом он расчленил тело и вынес их в мусорный контейнер недалеко от дома, - рассказали подробности в областной прокуратуре.

В один из таких «походов» к контейнеру мужчину задержали полицейские. Правоохранителей уже вызвали соседи, обнаружившие фрагменты человеческого тела.

Против пенсионера возбудили головное дело за убийство, которое сейчас направлено на рассмотрение в суд города Белово. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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