В Кузбассе будут судить мужчину, который убил и расчленил свою знакомую
В Кузбассе будут судить жителя поселка Бачатский, который убил свою знакомую, а потом расчленил тело и выкинул в мусорный бак. Страшную находку обнаружили соседи.
Как было установлено в ходе следствия, в ноябре прошлого года 60-летний мужчина и его 43-летняя знакомая провожали одного из местных жителей в армию, а после решили продолжить застолье, но уже вдвоем. Они пришли в квартиру обвиняемого, где и продолжили общение, однако в какой-то момент женщина стала бить хозяина жилища. Тот терпеть не стал и в ответ нанес ей несколько ударов по голове точильным камнем, нанеся открытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.
-Обвиняемый лег спать, проснувшись, решил избавиться от тела. Топориком, ножовкой и ножом он расчленил тело и вынес их в мусорный контейнер недалеко от дома, - рассказали подробности в областной прокуратуре.
В один из таких «походов» к контейнеру мужчину задержали полицейские. Правоохранителей уже вызвали соседи, обнаружившие фрагменты человеческого тела.
Против пенсионера возбудили головное дело за убийство, которое сейчас направлено на рассмотрение в суд города Белово. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU