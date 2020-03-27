27 Март 2020 2020-03-27T15:51:10+03:00

Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: на наличие инфекции протестировано 1409 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В организовано лабораторное обследование на наличие коронавирусной инфекции нового типа. По данным на 27 марта, в регионе обследовано 1409 человек.

Жителей, у которых отсутствуют признаки инфекционный заболеваний и которые не контактировали с больными COVID-2019, обследуют в лаборатории Кемеровского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Кузбассовцы, прибывшие из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран, а также больные с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, больные внебольничными пневмониями и люди, контактировавшие с больными, тестируются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦгиЭ в КО».

ИСТОЧНИК KP.RU