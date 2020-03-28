2020-03-28T04:08:04+03:00
Общество

К 300-летию Кузбасса Банк России выпустит три тысячи юбилейных монет

Они будут изготовлены из серебра
Ирина АВТУШКО
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К 300-летию Кузбасса Банк России выпустит три тысячи юбилейных монетК 300-летию Кузбасса Банк России выпустит три тысячи юбилейных монетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Банк России планирует выпустить три тысячи юбилейных монет 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса. Они будут изготовлены из серебра.

По инициативе правительства Кузбасса Банк России в 2021 году выпустит юбилейные серебряные монеты номиналом три рубля. По данным управления по ценным бумагам и страховому рынку Кузбасса, сейчас разрабатывается графический дизайн монеты. Обещают, что он будет узнаваемым и будет отражать особенности региона.

-Монета будет изготовлена из серебра 925 пробы. Приобрести ее будет можно в банках в качестве памятного сувенира, - сообщили в областном правительстве.

Напомним, что празднование 300-летия Кузбасса связывается с датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Согласно архивным документам, открытие первых месторождений угля на территории области состоялось в 1721 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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