28 Март 2020 2020-03-28T05:10:35+03:00

Карантин в Кузбассе из-за коронавируса: МФЦ будут работать только по предварительной записи. Фото: Пресс-служба АПК

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В Кузбассе все 39 многофункциональных центров «Мои документы» переходят на новый режим работы в связи с угрозой коронавируса. С 30 марта они будут вести прием посетителей только по предварительной записи.

-В МФЦ будет приостановлено предоставление всех услуг, за исключением тех, которые могут осуществляться только в помещениях центров при личном присутствии заявителей, - сообщили в правительстве Кузбасса.

Отметим, что с 27 марта в регионе работает единый колл-центр для предоставления государственных и муниципальных услуг. По бесплатному номеру 8-800-250-63-33 жители Кузбасса могут записаться на прием в любой из офисов МФЦ области, а также получить консультацию по предоставлению госуслуг. Специалисты также готовы ответить на вопросы получения услуг в электронном виде.

Прием звонков осуществляется ежедневно с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU