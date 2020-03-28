В Кемерове открылась консультативная поликлиника Областной больницы скорой помощи

28 Март 2020 2020-03-28T06:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове открылась обновленная поликлиника в Областной больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Она была создана более 20 лет назад и ранее капитально не ремонтировалась.

Подразделение больницы раньше размещалось на втором этаже старого здания, где были не самые подходящие условия как для пациентов, так и для самих врачей – отсутствовал лифт, катастрофически не хватало площадей. Сейчас поликлиника располагается в цокольном этаже. Здесь организованы административный блок и блок для кабинетов врачебного участка - терапевта, гинеколога, невролога, дерматовенеролога, процедурный и прививочный кабинеты. При этом блоки располагаются отдельно от основных кабинетов консультационного приема граждан.

Также в поликлинике устроены колл-центр, картохранилище, зона ожидания. Спуск в саму поликлинику оборудован пандусом, имеется гигиеническая комната для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности ремонт удалось выполнить за два месяца. На него больница потратила 1,5 миллиона рублей из собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU