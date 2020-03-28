2020-03-28T08:10:57+03:00
Общество

Сергей Цивилев настаивает на повышении скидки от РЖД на вывоз кузбасского угля

Действующие тарифы невыгодны для угольщиков
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев настаивает на повышении скидки от РЖД на вывоз кузбасского угляСергей Цивилев настаивает на повышении скидки от РЖД на вывоз кузбасского угляФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Власти Кузбасса продолжают вести переговоры с ОАО «РЖД» на увеличение скидки на перевозку угля в направлении портов Северо-Запада. По мнению Сергея Цивилева, действующие тарифы невыгодны для угольных компаний.

-РЖД дали скидку 12,8 процента, мы считаем, что эта скидка не позволит угольщикам пробиваться через инфраструктуру Запада на рынке, надо скидку давать больше, вопрос по этой скидке сейчас находится в стадии переговоров, - отметил губернатор.

Также он добавил, что прорабатываются варианты движения и на привычные рынки, такие как Китай, Корея, Япония, Вьетнам через западные порты. Главная задача, которая стоит на сегодняшний день – разработать меры стимулирования для того, чтобы угольным компаниям было выгодно ехать на Запад.

Отметим, что 24 марта ОАО «РЖД» и кузбасские власти подписали дополнительные соглашения о перевозке 64 миллионов тонн угля в северо-западном направлении на 2020 год, из них 50,35 миллиона тонн - в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 миллиона тонн - во внутрироссийском направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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