28 Март 2020 2020-03-28T08:58:53+03:00

Второго зараженного коронавирусом пациента готовят к выписке в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом рассказали в оперативном штабе области

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В межведомственном оперативном штабе Кузбасса по предотвращению распространения коронавируса рассказали о состоянии пациента, который был в числе первых заразившихся. Его готовят к выписке.

Согласно официальным данным, на 11.00 субботы, 28 марта, новых случаев заражения в регионе не выявлено.

-Два пациента с подтвержденным диагнозом продолжают получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Их состояние удовлетворительное. Один из пациентов будет выписан с выздоровлением в ближайшее время, - сообщили областные власти.

Сейчас в инфекционной больнице продолжает оставаться 16 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Пациентам проводятся все необходимые диагностические мероприятия.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU