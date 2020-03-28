В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +6

28 Март 2020 2020-03-28T12:32:10+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 29 марта. Кузбассовцев ждет небольшое потепление и слабые осадки.

В ночь на воскресенье столбики термометра будут находиться в отметке -1…-6 градусов, при прояснении может похолодать до -11 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов. Ночью будет дуть западный ветер со скорость 3-8 метра в секунду, местами с порывами до 13 метров.Днем ветер сменит направление на северное и немного усилится. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие осадки.

В Кемерове ночью прогнозируется -3…-5 градусов, днем потеплеет до +2…+4 градусов. Последний выходной на неделе пройдет без существенных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU