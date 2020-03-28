В Кемерове наркоман караулил старушек в подъездах

28 Март 2020 2020-03-28T13:34:13+03:00

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В Кемерове вынесли приговор рецидивисту, который нападал на пенсионерок в подъездах. 34-летнему мужчине нужны были деньги на очередную дозу наркотиков.

В декабре прошлого года в полицию поступил сигнал о том, что в Кировском районе в подъезде многоэтажки напали на 80-летнюю пенсионерку. Как выяснилось, неизвестный мужчина зашел вслед за женщиной в подъезд, на лестничной клетке забрал из ее сумки кошелек, в котором находилось около тысячи рублей, и скрылся. Через несколько дней аналогичным образом налетчик похитил кошелек у 79-летней кемеровчанки.

-В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления неработающий местный житель. Рецидивист пояснил, что похищенные деньги тратил на наркотики, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Позже выяснилось, что задержанный по той же схеме лишил кошелька еще одну пожилую женщину.

Суд после рассмотрения всех материалов дела приговорил мужчину его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет возместить ущерб потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU