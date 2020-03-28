Сергей Цивилев рассказал о строительстве новых комплексов ГТО в Кузбассе

28 Март 2020 2020-03-28T15:30:18+03:00

В этом году их появится четыре

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, как ведется работа по установке в области новых комплексов ГТО. В этом году такие площадки появятся в нескольких территориях.

Глава региона отметил, что недавно в стране возродилась хорошая традиция - сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне», или сокращенно ГТО.

-Мы полностью поддерживаем эту идею и создаем в Кузбассе все условия для приобщения людей разного возраста к спорту и здоровому образу жизни, - подчеркнул губернатор. - Например, ежегодно устанавливаем специализированные площадки для отработки и сдачи норм ГТО. В 2019 году мы установили восемь таких объектов в Беловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском и Яйском районах.

В этом году таких комплексов появится еще четыре - в Крапивинском, Тисульском, Прокопьевском и Чебулинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU