Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с тремя погибшими в Кузбассе

29 Март 2020 2020-03-29T04:13:49+03:00

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Прокуратура Кузбасса начала проверку после аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского рейсового автобуса. В ДТП погибли три человека, еще двое получили травмы.

-Прокурор Киселевска выезжал на место ДТП, прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о перевозке пассажиров, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, доследственная проверка также находится на контроле прокуратуры города Киселевска.

Напомним, что в субботу в Киселевске на улице Привольной в Киселевске автомобиль Toyota Vista совершил столкновение по касательной с отечественным автомобилем ВАЗ-2110, а затем попытался скрыться с места происшествия. Через несколько десятков метров водитель не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту «Барнаул — Междуреченск». В результате погибли три человека, находившихся в легковушке, двое пассажиров автобуса получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU