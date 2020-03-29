Карантин из-за коронавируса в Кузбассе: судебные приставы отменили личный прием граждан

29 Март 2020 2020-03-29T05:14:12+03:00

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В Кузбассе судебные приставы вынуждены были отменить личный прием граждан из-за угрозы коронавируса. Вместо этого в структурных подразделениях установлены ящики для приема корреспонденции.

-По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Управления федеральный приставов России по Кемеровской области.

По обращениям, которые касаются отмены наложенного ареста на денежные средства должника, а также иным вопросам, требующим оперативного реагирования, кузбассовцы могут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, контакты которых размещены на официальном сайте регионального управления службы www.r42.fssprus.ru.

Напомним ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, что на другой график работы переходит областная Госавтоинспекция и многофункциональные центры «Мои документы».

ИСТОЧНИК KP.RU