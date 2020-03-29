2020-03-29T05:14:12+03:00
Общество

Карантин из-за коронавируса в Кузбассе: судебные приставы отменили личный прием граждан

Вместо этого установлены ящики для корреспонденции
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Карантин из-за коронавируса в Кузбассе: судебные приставы отменили личный прием гражданКарантин из-за коронавируса в Кузбассе: судебные приставы отменили личный прием гражданФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе судебные приставы вынуждены были отменить личный прием граждан из-за угрозы коронавируса. Вместо этого в структурных подразделениях установлены ящики для приема корреспонденции.

-По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Управления федеральный приставов России по Кемеровской области.

По обращениям, которые касаются отмены наложенного ареста на денежные средства должника, а также иным вопросам, требующим оперативного реагирования, кузбассовцы могут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, контакты которых размещены на официальном сайте регионального управления службы www.r42.fssprus.ru.

Напомним ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, что на другой график работы переходит областная Госавтоинспекция и многофункциональные центры «Мои документы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Побудьте дома»: Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сократить контакты
Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 29 марта
Кузбассовец попался на краже у родственников
Карантин из-за коронавируса в Кузбассе: судебные приставы отменили личный прием граждан
Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с тремя погибшими в Кузбассе
Сергей Цивилев рассказал о строительстве новых комплексов ГТО в Кузбассе
В Кемерове наркоман караулил старушек в подъездах
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +6
Второго пациента с коронавирусом выписался в Кузбассе
В кузбасском селе из пожара спасли 13 человек
В Новокузнецке начали выпускать медицинские маски
Второго зараженного коронавирусом пациента готовят к выписке в Кузбассе
Сергей Цивилев настаивает на повышении скидки от РЖД на вывоз кузбасского угля
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 28 марта
Коронавирус в Кузбассе: у выпускников перенесены сроки сдачи ЕГЭ