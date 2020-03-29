2020-03-29T06:30:08+03:00
Происшествия

Кузбассовец попался на краже у родственников

Мужчина пренебрег семейными узами
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец попался на краже у родственниковКузбассовец попался на краже у родственниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Кузбасса, видимо, посчитал, что проще всего украсть у людей, которые ему доверяют. Так, его жертвами стали сразу две родственницы.

Жительница города Березовский, вернувшись домой, обнаружила, что из квартиры пропали телевизор и стиральная машинка. Она тут же сообщила об этом в полицию. Стражи порядка осмотрели квартиру, но следов взлома не обнаружили. Как оказалось, дверь была открыта «родным ключом.

А вскоре удалось задержать и злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель, у которого уже имеется за плечами не одна судимость. Более того, мужчина оказался родственником потерпевшей. Выяснилось, что ключи от дверей он похитил у девушки накануне.

А потом выяснилось, что перед этим он ограбил собственную 63-летнюю тетю: забрался в ее квартиру через форточку и украл ноутбук.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

Все, что было украдено, сотрудники полиции вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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