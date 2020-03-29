Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 29 марта

29 Март 2020 2020-03-29T07:17:21+03:00

Один человек продолжает лечение в больнице

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Кузбассе меняется каждый день: кто-то попадает под наблюдение врачей, а кто-то получает отрицательные тесты. Смотрим, как обстоят дела с коронавирусом на 29 марта в Кузбассе.

На 29 марта в Кузбассе один человек находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Он получает все необходимое лечение. Также под наблюдением врачей в больницах с подозрением на контакт с носителями коронавирусной инфекции находятся 14человек.

Напомним, все прибывшие из-за границы граждане в течение 14 дней должны находиться на самоизоляции, а в случае появления признаков заболевания тут же сообщать об этом врачам. Нарушать самоизоляцию нельзя. Кроме того, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. В течение этого времени рекомендуется отказаться от посещения общественных мест и магазинов, как можно реже выходить на улицу и ограничить круг общения.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU