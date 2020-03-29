«Побудьте дома»: Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сократить контакты

29 Март 2020 2020-03-29T07:35:05+03:00

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Сергей Цивилев в соцсетях обратился к жителям региона с призывам провести ближайшую неделю дома из-за распространения коронавируса в Кузбассе. Выходить из дома он посоветовал только в случае необходимости.

Глава региона, обращаясь у жителям Кузбасса, отметил, что вся следующая неделя во всей стране объявлена нерабочей. Однако нерабочие дни связаны не с праздниками, а с острой необходимостью бороться с распространением коронавируса.

- Добиться этой цели мы сможем только вместе. Требуется совсем немного. Я прошу вас все эти дни побыть дома. Выходить только по необходимости, например, в магазин за продуктами. Тех, кто обязан ходить на работу, прошу, насколько это возможно, сократить контакты с людьми, ограничить свой маршрут только дорогой до работы и обратно, - попросил Сергей Цивилев. - Оставайтесь дома. Ради себя и своих близких.

Напомним, на 29 марта в Кузбассе один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходит лечение в больнице. Еще 14 человек, контактировавшие с носителями инфекции, находятся в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU