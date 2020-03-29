Парламентарии Кузбасса призвали жителей региона остаться дома

29 Март 2020 2020-03-29T14:09:46+03:00

Они призывают на неделю отказаться от визитов к родителям и прогулок по улицам

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С призывами оставаться дома и поберечь здоровье – свое, родных, близких и даже незнакомых людей – выступили кузбасские парламентарии. Они отмечают: перед вирусом все равны, а побороть его можно только всем вместе.

Грядущая неделя в Кузбассе будет нерабочей, так же, как и во всей России. Однако парламентарии Кузбасса рекомендуют жителям региона не отправляться в гости, на пикник или просто длительные прогулки, а провести это время дома.

- Установленные Президентом России нерабочие дни грядущей недели - это не счастливая случайность, не дополнительная возможность сходить в гости, прогуляться по улицам или, не дай Бог, навестить родителей. Последнее - вообще самое недопустимое из всех ваших возможных планов, – отметил Сергей Ващенко, председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов в Парламенте Кузбасса. - Главная мысль, которую я прошу вас по возможности тиражировать – давайте постараемся максимально ответственно отнестись к необходимости добровольной и, конечно, временной изоляции друг от друга.

Также он отметил, что время добровольной изоляции можно использовать по максимуму: читать, развиваться, отдыхать, общаться – но лучше на расстоянии, и даже работать. Сергей Ващенко призвал не паниковать и быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих людей.

Парламентарии Кузбасса призвали остаться дома. ФОТО: личная страница Вячеслава Сильева

Присоединился к Сергею Ващенко и Вячеслав Сильев, представитель Молодежного парламента Кузбасса. Он также призвал жителей региона предотвратить распространение коронавируса – в том числе и тем, чтобы оставаться в течение недели с 28 марта по 5 апреля дома.

ИСТОЧНИК KP.RU