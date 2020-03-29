Землетрясение произошло в воскресенье в Кузбассе

29 Март 2020 2020-03-29T17:40:04+03:00

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Вечером в последнее воскресенье марта под Новокузнецком зафиксирован подземный толчок. Его магнитуда составила 2,3.

Согласно данным, которые предоставляет Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала, подземный толчок зафиксирован в 19.42 в Новокузнецком районе, неподалеку от села Славино и поселка Ерунаково. Магнитуда землетрясения составила 2,3. Несмотря на то, что большинство землетрясений, которые случаются в Кузбассе, носит техногенный характер, то есть являются результатом деятельности человека, в этот раз землетрясение имело естественные причины.

Примечательно, что утром того же дня землетрясение чуть меньшей магнитуды – 2,1 – произошло буквально в 30 километрах, неподалеку от поселка Большая Талда Прокопьевского района. Согласно данным предоставляет Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала оно также носило естественный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU