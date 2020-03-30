2020-03-30T06:07:48+03:00
Происшествия

Сгорел до тла: в частном секторе Кемерова произошел масштабный пожар

От огня пострадали и соседи погорельцев
Екатерина РОМАНОВА
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Сгорел до тла: в частном секторе Кемерова произошел масштабный пожар. ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс"Сгорел до тла: в частном секторе Кемерова произошел масштабный пожар. ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс"
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Минувшей ночью в Кемерове произошел случился пожар. Сгорел частный дом, также от огня пострадали соседские строения.

О том, что на улице Смольной в Заводском районе горит один из домов, сообщили очевидцы пожара. На место ЧП тут же выдвинулись девять единиц техники и 34 пожарных. Когда они прибыли на место пожара, дом горел открытым огнем. Более того, был риск того, что пожар распространится и на соседние дома.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша дома, была угроза распространения пожара на соседние строения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара у дома сгорела обрешетка крыши на всей площади, также обгорели деревянная обрешетка крыли и стены внутри и снаружи на веранде и у надворных построек.

Пожар также успел добраться и до соседей. Так, с одной стороны обгорела стена гаража на площади два квадратных метра, а у других соседей пострадала стена дома – на площади четыре квадратных метра и деревянная обрешетка крыши на площади пять квадратных метров

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правит пожарной эксплуатации печей. Однако точную причину ЧП предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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