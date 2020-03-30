Пасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в Кузбассе
Пасхальные богослужения в Кузбассе, возможно, будут проходить в онлайн трансляции. На такую меру священнослужители готовы пойти, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.
С появлением коронавируса в Кузбассе в храмах стели принимать необходимые меры, чтобы не допускать его распространения. Однако сейчас ситуация несколько ухудшилась, поэтому в храмах могут появиться некоторые ограничения.
Сейчас и православные, и католические священнослужители просят прихожан временно не приходить в храмы, а совершать молитвы дома. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении онлайн-трансляций служб – в том числе и Пасхального богослужения.
- Пока сложно сказать, когда можно будет посещать храмы, можно ли будет приходить на Пасху, пока сказать сложно, - отметил Евгений Иванов, председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации правительства Кузбасса. – Однако с уверенностью можно сказать, что богослужения совершаться будут, даже без прихожан.
К слову, накануне патриарх Кирилл обратился ко всем верующим с просьбой на время отказаться от посещения храмов. Он привел пример Марии Египетской, которая провела 40 лет в пустыне, не посещая храм.
- Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. - Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.
ИСТОЧНИК KP.RU