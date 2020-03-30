2020-03-30T06:51:23+03:00
Общество

Пасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в Кузбассе

Пока же прихожанам рекомендуют на время отказаться от посещения церкви
Екатерина РОМАНОВА
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Пасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в КузбассеПасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в КузбассеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Пасхальные богослужения в Кузбассе, возможно, будут проходить в онлайн трансляции. На такую меру священнослужители готовы пойти, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

С появлением коронавируса в Кузбассе в храмах стели принимать необходимые меры, чтобы не допускать его распространения. Однако сейчас ситуация несколько ухудшилась, поэтому в храмах могут появиться некоторые ограничения.

Сейчас и православные, и католические священнослужители просят прихожан временно не приходить в храмы, а совершать молитвы дома. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении онлайн-трансляций служб – в том числе и Пасхального богослужения.

- Пока сложно сказать, когда можно будет посещать храмы, можно ли будет приходить на Пасху, пока сказать сложно, - отметил Евгений Иванов, председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации правительства Кузбасса. – Однако с уверенностью можно сказать, что богослужения совершаться будут, даже без прихожан.

К слову, накануне патриарх Кирилл обратился ко всем верующим с просьбой на время отказаться от посещения храмов. Он привел пример Марии Египетской, которая провела 40 лет в пустыне, не посещая храм.

- Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. - Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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