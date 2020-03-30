2020-03-30T07:25:52+03:00
Общество

Коронавирус в Кузбассе: еще один человек попал под наблюдение врачей

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе на 30 марта
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе: под наблюдением врачей стало больше пациентовКоронавирус в Кузбассе: под наблюдением врачей стало больше пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кузбасские власти сообщили о том, как обстоят дела с коронавирусной инфекцией в регионе. Публикуем последние данные, предоставленные оперативным штабом.

На сегодняшний день в кемеровской больнице находится один пациент, у которого тесты на наличие коронавирусной инфекции дали положительный результат. Его состояние стабильное.

- За прошедшие сутки на территории Кузбасса новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено, - сообщает телеграмм-канал Цивилев.Live.

А вот количество людей, которые находятся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавирусной инфекции, изменилось. Сейчас их 15 человек. Напомним, в воскресенье, 29 марта, их количество уменьшилось до 14 человек.

Напомним, для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, власти Кузбасса призвали жителей региона оставаться дома. Особенно актуален этот запрет сейчас, когда в стране объявлена нерабочая неделя. Это время дается для того, чтобы люди как можно меньше встречались и общались, и тем самым снизили угрозу распространения коронавируса. С 27 марта в регионе закрыты все спортивные и развлекательные учреждение, а среди ресторанов и прочих представителей общественного питания продолжают работать лишь те, где имеется доставка готовых блюд или их приобретают на вынос. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано проводить регулярную дезинфекцию подъездов и лифтов, а транспортным предприятиям – салонов автобусов, троллейбусов и трамваев.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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