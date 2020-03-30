2020-03-30T09:12:27+03:00
Общество

Андрей Полетаев возглавил кемеровскую таможню

У кемеровской таможни новый руководитель
Екатерина РОМАНОВА
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Андрей Полетаев вступил в должность 30 марта. ФОТО: пресс-служба Кемеровской таможниАндрей Полетаев вступил в должность 30 марта. ФОТО: пресс-служба Кемеровской таможни
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В структуре Кемеровской таможне произошли кадровые изменения. Так, теперь ее возглавляет полковник таможенной службы Андрей Полетаев.

О том, что на должность начальника Кемеровской таможни с 30 марта приказом ФТС России назначен Андрея Полетаев, сообщает пресс-служба ведомства. Новый руководитель за время службы был награжден медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, медалью «За усердие», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

Андрей Полетаев родился 13 мая 1972 года в городеСуворов Тульской области. Он получил юридическое образование, окончив Международный институт управления по специальности «Юриспруденция». В 1995 года приступил к службе в таможенных органах. Сначала - в должности инспектора отдела таможенного оформления Архангельской таможни Северо-Западного таможенного управления.

Позже он возглавлял отделения таможенных расследований, административных расследований Поморского таможенного поста, отдел административных расследований Архангельской таможни, руководил Поморским таможенным постом, занимал должность первого заместителя начальника Архангельской таможни. До нынешнего назначения возглавлял Бурятскую таможню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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