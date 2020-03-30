Коронавирус в Кузбассе: волонтеры помогают купить пенсионерам продукты и лекарства

30 Март 2020 2020-03-30T09:53:50+03:00

Они оказывают помощь тем, кто больше всего в ней нуждается

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В Кузбассе волонтеры взяли на себя обязанность помогать пожилым людям. Ведь именно пенсионеры оказались в зоне риска из-за коронавируса. Обратиться за помощью к волонтерам можно по телефонам горячей линии.

Волонтеры из Кузбасса помогают пожилым людям купить лекарства, продукты питания, оплатить коммунальные услуги. Все это особенно необходимо сейчас пенсионерам, ведь они находятся в зоне риска из-за распространяющегося коронавируса. А благодаря помощи волонтеров они могут оставаться в самоизоляции столько, сколько нужно.

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам горячей линии кузбасских волонтеров: 8-800-200-34-11 или 8-996-413-00-81.

Напомним, глава региона, Сергей Цивилев, рекомендовал людям старше 65 лет по возможности оставаться дома, отказаться от посещения магазинов, аптек, прогулок. Необходимую помощь в приобретении нужных продуктов и лекарств, а также в уборке снега и участка возле дома пенсионерам готовы оказать волонтеры.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU