Губернатор Кузбасса проведет карантинную неделю в Новокузнецке

30 Март 2020 2020-03-30T09:48:23+03:00

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Наступившая неделя объявлена нерабочей для россиян. Однако там, где это требуется, люди по-прежнему продолжают работать. Так, на текущей неделе Сергей Цивилев будет работать в Новокузнецкой агломерации.

Губернатор наступившую наступившую неделю проведет в Новокузнецкой агломерации. Он будет работать над решением важных для юга региона вопросов.

- Это не командировка, это нормальная практика. Южная столица Кузбасса заслуживает того, чтобы глава региона работал в ней наравне с северной. Так что формат такой работы будет продолжен, - отметил Сергей Цивилев в своем аккаунте в соцсетям.

К слову, особое внимание губернатор планирует уделить вопросам здравоохранения, экологии, благоустройства, планам социально-экономического развития юга Кузбасса.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей с сохранением заработной платы. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал всех жителей региона в этот период оставаться дома, чтобы не дать распространиться коронавирусу. К его призыву присоединились парламентарии. Так Сергей Ващенко отметил, что к добровольной самоизоляции нужно отнестись ответственно: лишь так можно побороть коронавирус. Это время дается для того, чтобы люди как можно меньше встречались и общались, и тем самым снизили угрозу распространения коронавируса.

С 27 марта в регионе закрыты все спортивные и развлекательные учреждение, а среди ресторанов и прочих представителей общественного питания продолжают работать лишь те, где имеется доставка готовых блюд или их приобретают на вынос. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано проводить регулярную дезинфекцию подъездов и лифтов, а транспортным предприятиям – салонов автобусов, троллейбусов и трамваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU