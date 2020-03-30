Задержана женщина, распространявшая фейк о смерти от коронавируса студента из Кузбасса
Полиция задержала жительницу Тывы, которая распространяла слухи о смерти от коронавируса студента из Кузбасса. За это ей придется отвечать перед законом.
В одном из мессенджеров правоохранители увидели аудиосообщение, автор которого утверждала, что в Сут-Хольском районе Республики Тыва от заражения коронавирусной инфекцией скончался студент первого курса Кемеровского государственного университета. В результате оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали. В отношении нее составлен административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации»
-С женщиной проведена профилактическая работа, по результатам которой она принесла извинения за свой необдуманный поступок, - сообщили в ГУ МВД России по республике Тыва. - Материалы проверки направлены для рассмотрения в Кызылский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU