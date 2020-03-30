Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: налоговая служба временно прекратила прием граждан

30 Март 2020 2020-03-30T10:39:23+03:00

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В связи с нерабочей неделей в Кузбассе изменилась работа областного управления федеральной налоговой службы. Ведомство временно приостановило личный прием граждан.

-С 30 марта по 3 апреля приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков во всех налоговых органах, - говорится на официальном сайте службы. - Тем, кто уже записался на прием в инспекцию с 30 марта по 3 апреля, необходимо выбрать другие даты для посещения и записаться еще раз.

Налоговики отмечают, что сегодня на сайте доступно более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно. В личных кабинетах можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

-Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин», - сообщили в налоговой службе.

ИСТОЧНИК KP.RU