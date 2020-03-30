2020-03-30T12:05:19+03:00
Общество

В Кузбассе временно приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса

Распоряжение будет действовать до стабилизации ситуации
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе временно приостановили вакцинацию населения из-за коронавирусаВ Кузбассе временно приостановили вакцинацию населения из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановлена плановая вакцинация взрослого населения. Об этом сообщили в областном депаратменте охраны здоровья населения.

На основании письма Главного государственного санитарного врача России, иммунизация приостанавливается с 25 марта. В том числе, речь и дет и о прививках от клещевого вирусного энцефалита. При этом отмечается, что вакцинация и ревакцинация детей против клещевого энцефалита проводиться будет.

-Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита входит в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. В эпидемический сезон 2020 года в Кемеровской области за счет средств областного бюджета планируется приобрести 320 тысяч доз вакцины, кроме того, вакцина приобретается за счет средств страховых компаний, а также предприятиями для иммунизации своих сотрудников, - сообщили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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