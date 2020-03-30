Ледоход в Кузбассе ожидается в ближайшие две недели

30 Март 2020 2020-03-30T12:50:51+03:00

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В ближайшие две недели в Кузбассе начнется ледоход. По прогнозам синоптиков, на юге области реки начнут освобождаться ото льда к 15 апреля, а на севере – 23 апреля.

По оценкам специалистов, в зоны возможного подтопления расположены в Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Калтане, Осинниках, Новокузнецком и Кемеровском муниципальном округе, Таштагольском и Мариинском районах. Также в зоне риска оказываются четыре участка дорог местного значения общей протяженностью около 11 километров и пять автомобильных мостов.

В целом территории к началу паводка готовы – проверены гидротехнические сооружения, проведены подрывы льда для предотвращения заторов, его распиловка и чернение, завершается работа по очистке русел рек. Всего на противопаводковые мероприятии в этом году запланировано направить 7,9 миллиона рублей.

Также для отселения жителей, дома которых могут попасть в зону подтопления, подготовлены 363 пункта временного размещения. Они могут принять более 58 тысяч человек. В готовности находится группировка сил и средств общей численностью свыше 14,1 тысячи человек и около четырех тысяч единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU