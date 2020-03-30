2020-03-30T13:24:05+03:00
Происшествия

Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове

Инцидент произошел утром в понедельник, 30 марта
Мария КОЛОСОВА
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Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comПожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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В понедельник, 30 марта, утром в Кемерове произошел пожар в многоквартирном дома по улице 1-я Заречная. Четыре человека самостоятельно покинуть здание не смогли.

О случившемся в оперативную службу МЧС сообщила жительница квартиры на шестом этаже, где и произошел пожар. На место выехали несколько пожарно-спасательных подразделений.

-На момент прибытия первого подразделения в подъезде двенадцатиэтажного дома наблюдалось слабое задымление. Еще до прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 50 человек. В результате разведки с помощью специальных спасательных устройств огнеборцы спасли четырех человек с шестого этажа, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате пожара в квартире обгорели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания называется нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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