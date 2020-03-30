2020-03-30T14:16:39+03:00
Общество

В Новокузнецке ребенок попал под машину

При этом пешеходный переход находился в зоне видимости
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке ребенок попал под машину. Фото: ГИБДД НовокузнецкаВ Новокузнецке ребенок попал под машину. Фото: ГИБДД Новокузнецка
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В Новокузнецке в пятницу, 27 марта, в Заводском районе был травмирован ребенок-пешеход. Он пересекал дорогу в неположенном месте, хотя безопасный переход находился в зоне видимости.

К счастью для юного участника дорожного движения, серьезных травм он не получил, потому что водитель ехал медленно. Мальчику назначено амбулаторное лечение.

-Как пояснил сам ребенок – «торопился к друзьям, в одну сторону посмотрел – машин не было, и побежал», - рассказали в ГИБДД Новокузнецка.

А вместе с тем оказалось, что случай нарушения правил не единственный. Сотрудники ГИБДД вместе с инспекторами ПДН в рамках операции «Каникулы» провели рейд в Заводском районе и посмотрели, как дети одни, или вместе со взрослыми переходят через дорогу. Пришлось юным пешеходам раздавать памятки о правилах безопасного перехода.

-А вот мамы, которые за руку с детьми нарушали правила дорожного движения, подверглись административному наказанию, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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