2020-03-30T15:06:39+03:00
Общество

В Кузбассе психически больной мужчина показывал детям гениталии

О подозрительном прохожем взрослым рассказала одна из жертв
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе психически больной мужчина показывал детям гениталииВ Кузбассе психически больной мужчина показывал детям гениталииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе осужден психически нездоровый житель Яйского района, который показывал детям гениталии. Одна из жертв рассказал об этом взрослым.

Как установило следствие, с мая по июнь 2019 года 25-летний мужчина, заметив на улице девочку, оголял и демонстрировал свои половые органы. Жертвами злоумышленника стали пять девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Только одна из них рассказала о странных действиях мужчины маме, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре мужчина был задержан. Выяснилось, что раньше в поле зрения правоохранителей он не попадал.

-Ему проведена сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам экспертов, он имеет хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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