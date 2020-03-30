2020-03-30T15:42:00+03:00
Общество

Кемеровчан удивили неожиданно свободные дороги

В вечерний час-пик обычных пробок не наблюдается
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчан удивили неожиданно свободные дороги. Фото: Яндекс.ПробкиКемеровчан удивили неожиданно свободные дороги. Фото: Яндекс.Пробки
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Жители Кемерова удивились отсутствию пробок на дорогах, которые обычно наблюдаются в вечерний час-пик. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность городских магистралей составляет всего 2 балла.

-Сейчас на дорогах Кемерова неожиданно свободно. Общий балл в городе — 2 балла, что на 3 балла ниже обычного, - описывает дорожную ситуацию сервис.

Причиной того, что дороги свободны, с большей долей вероятности, стала объявленная нерабочей неделя с 30 марта по 5 апреля. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что на этой неделе, под запретом оказались все массовые мероприятия. Не принимают посетителей музеи и театры, закрыты кинотеатры и детские игровые площадки, а также развлекательные центры и игровые комнаты. Временно нельзя тренироваться в спортивных залах, бассейнах, стадионах. В торговых центра закрыты фудкорты, приостановлена работа точек общепита. На удаленный режим работы или работу по предварительной записи перешли многие ведомства, в их числе – УФССП, ГИБДД, МФЦ «Мои документы», налоговая, почта и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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