Из-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛ

31 Март 2020 2020-03-31T03:16:02+03:00

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В Кузбассе в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу планируется дополнительно закупить 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Первая партия поступит в ближайшие 10 дней.

В Новокузнецке 30 марта состоялось аппаратное совещание Правительства Кузбасса в формате видеоконференцсвязи. На нем заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы больницы и врачи были обеспечены всем необходимым в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Он рассказал, что область наращивает запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Кроме того, планируется дополнительно приобрести 27 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Первая партия поступит в регион в ближайшие 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU