Из-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛ
В Кузбассе в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу планируется дополнительно закупить 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Первая партия поступит в ближайшие 10 дней.
В Новокузнецке 30 марта состоялось аппаратное совещание Правительства Кузбасса в формате видеоконференцсвязи. На нем заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы больницы и врачи были обеспечены всем необходимым в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Он рассказал, что область наращивает запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников.
Кроме того, планируется дополнительно приобрести 27 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Первая партия поступит в регион в ближайшие 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»