2020-03-31T03:16:02+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛ

Первая партия поступит в ближайшие 10 дней
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Из-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛИз-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу планируется дополнительно закупить 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Первая партия поступит в ближайшие 10 дней.

В Новокузнецке 30 марта состоялось аппаратное совещание Правительства Кузбасса в формате видеоконференцсвязи. На нем заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы больницы и врачи были обеспечены всем необходимым в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Он рассказал, что область наращивает запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Кроме того, планируется дополнительно приобрести 27 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Первая партия поступит в регион в ближайшие 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заснувшая в магазине жительница Кузбасса стала жертвой преступления
Сергей Цивилев поручил проверить работу предприятий питания
Из-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛ
Кемеровчан удивили неожиданно свободные дороги
В Кузбассе психически больной мужчина показывал детям гениталии
В Новокузнецке ребенок попал под машину
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Ледоход в Кузбассе ожидается в ближайшие две недели
В Кузбассе временно приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса
Кузбассовец лишился автомобиля за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
15 кузбассовцев привлекли к ответственности за нарушение изоляции
Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: налоговая служба временно прекратила прием граждан
Задержана женщина, распространявшая фейк о смерти от коронавируса студента из Кузбасса
Губернатор Кузбасса проведет карантинную неделю в Новокузнецке
Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц
Коронавирус в Кузбассе: волонтеры помогают купить пенсионерам продукты и лекарства
Андрей Полетаев возглавил Кемеровскую таможню
Коронавирус в Кузбассе: еще один человек попал под наблюдение врачей
Пасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в Кузбассе
Сгорел дотла: в частном секторе Кемерова произошел масштабный пожар
Двум кузбасским семьям вручили технику для дистанционной учебы
Землетрясение произошло в воскресенье в Кузбассе