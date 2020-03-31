Сергей Цивилев поручил проверить работу предприятий питания

31 Март 2020 2020-03-31T04:33:26+03:00

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Во время нерабочей недели кузбассовцам лучше оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом продуктовые магазины должны продолжать работать, а вот пункты общественного питания – нет.

Говоря о новых мерах профилактики распространения коронавируса в Кузбассе, Сергей Цивилев подчеркнул, что всем жителям региона – и тем, кто находится дома, и тем, кто продолжает работать, следует соблюдать все меры безопасности. Одна из них – отказ от посещения общественных мест

Так, по распоряжению губернатора, все предприятия общественного питания и фудкорты должны быть закрыты на время действия режима «Повышенная готовность». В ближайшее время специалисты проверят, выполняется ли это поручение.

-Проверки начать с сегодняшнего дня. Мы будем серьезно работать с теми, кто не выполняет распоряжение губернатора и не приостанавливает работу. Речь идет о жизни и здоровье наших людей, - заявил Сергей Цивилев

Продуктовые магазины должны работать в прежнем режиме. Торговые сети располагают постоянно пополняемым резервом продовольственных и непродовольственных товаров, рассчитанном на 60 дней – об это на совещании сообщила начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина.

- При выявлении роста цен у поставщиков и производителей специалисты отправляют информацию для проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, Министерство сельского хозяйства Кузбасса и Минсельхоз РФ, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU