2020-03-31T05:11:27+03:00
Происшествия

Заснувшая в магазине жительница Кузбасса стала жертвой преступления

Покупатель обокрал ее и на радостях устроил вечеринку
Екатерина РОМАНОВА
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Заснувшая в магазине жительница Кузбасса стала жертвой преступленияЗаснувшая в магазине жительница Кузбасса стала жертвой преступленияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Продавец одного из круглосуточных магазинов Анжеро-Судженска заснул прямо в торговом зале во время ночной смены. Крепкий сон привел к тому, что магазин обокрали.

В одну из ноябрьских ночей 2019 года 48-летний житель Анжеро-Судженска пришел в торговую точку за покупками. Он походил по торговому залу и обнаружил, что продавец спит. Недолго думая, мужчина сложил 14 бутылок водки, блок сигарет, забрал два принадлежавших продавцу телефона и ушел из магазина. Разумеется, не расплатившись. А потом устроил вместе со знакомыми вечеринку.

Проснувшись, продавец поняла, что случилось и обратилась в полицию. Стражам порядка удалось установить личность преступника: он уже имел судимость. А во время следствия выяснилось, что мужчина также был причастен к квартирной краже. Он познакомился с женщиной, проводил ее до дома, а позже пробрался в ее жилище и похитил телевизионную приставку. К слову, приставку хозяйке сотрудники полиции вернули.

- Изучив материалы дела, суд признал местного жителя виновным и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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