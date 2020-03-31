2020-03-31T06:43:41+03:00
Происшествия

Два землетрясения произошли утром в Кузбассе

Магнитуда одного из них составила 2,9
Екатерина РОМАНОВА
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Два землетрясения произошли утром в Кузбассе. ФОТО: скриншот idp-cs.netДва землетрясения произошли утром в Кузбассе. ФОТО: скриншот idp-cs.net
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Сразу два землетрясения, носящих естественный характер, произошли утром в Кузбассе. Эпицентр одного из них находился в районе Ленинска-Кузнецкого, другого - около Большой Талды.

Первый подземный толчок сейсмологи зафиксировали в 4.23 неподалеку от Ленинска-Кузнецкого. Согласно данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 2,9.

Магнитуда землетрясения под Ленинском-Кузнецким составила 2,9. ФОТО: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Магнитуда землетрясения под Ленинском-Кузнецким составила 2,9. ФОТО: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Второй подземный толчок зафиксировали всего через три часа после первого, в 7.34. Его магнитуда составила 2,1, а эпицентр, согласно координатам, находился неподалеку от Большой Талды.

Второй подземный толчок произошел около половины восьмого утра. ФОТО: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Второй подземный толчок произошел около половины восьмого утра. ФОТО: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Несмотря на то, что чаще всего землетрясения в регионе являются следствием деятельности человека, работ на разрезах, этим утром Кузбасс дважды трясло по «естественным» причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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