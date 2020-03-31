Коронавирус в Кузбассе: поликлиники областной больницы приостановят плановый прием

31 Март 2020 2020-03-31T07:03:17+03:00

Это нужно, чтобы предотвратить распространение вируса

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Специалисты Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева приостановят плановый прием пациентов. Об этом сообщается в сообщении в соцсетях больницы.

Временный отказ от приема пациентов – вынужденная мера, которая должна поспособствовать предотвращению распространения коронавируса. С 6 апреля поликлиники - детская, женская консультация, офтальмологическая, консультативная поликлиника областной больницы на некоторое время приостанавливают плановый прием пациентов.

«К сожалению, не все кузбассовцы со всей ответственностью относятся к карантинным мероприятиям, зачастую скрывают факт прибытия из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Как долго продлятся такие меры - покажет только время», - говорится в сообщении.

Напомним, глава региона, Сергей Цивилев, рекомендовал людям старше 65 лет по возможности оставаться дома, отказаться от посещения магазинов, аптек, прогулок. Необходимую помощь в приобретении нужных продуктов и лекарств, а также в уборке снега и участка возле дома пенсионерам готовы оказать волонтеры.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU