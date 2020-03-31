Третья кузбасская семья получила технику для дистанционного обучения

31 Март 2020 2020-03-31T08:32:23+03:00

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В Кузбассе третьей семье вручили технику, которая позволит детям дистанционно обучаться в школе. Это стало возможным благодаря добровольческой акции «Цифропомощь».

После окончания карантина кузбасские школьники выйдут на дистанционное обучение. Чтобы это не стало помехой в получении знаний детьми, у которых нет дома компьютера, добровольцы запустили специальную акцию. И вот уже третья многодетная семья, проживающая в Новокузнецке, получила стационарный компьютер. Напомним, что ранее технику вручили двум семьям из Прокопьевска и Топкинского района.

-Акция «Цифропомощь» направлена на помощь кузбасским школьникам, которые имеют технические проблемы по организации дистанционного обучения, - рассказали в областном департаменте образования. - Любой желающий, у кого есть невостребованная компьютерная и мобильная техника в рабочем состоянии, выпуска не ранее 2012 года, может передать ее нуждающимся.

Как именно передать оборудования волонтерам, можно узнать по телефонам 8 (384-2) 36-00-34, 8-905-075-50-90.

ИСТОЧНИК KP.RU