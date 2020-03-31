2020-03-31T10:28:47+03:00
Общество

В Кузбассе закрыли все ледовые переправы

Находиться на льду стало опасно
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе закрыли все ледовые переправыВ Кузбассе закрыли все ледовые переправыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе ликвидированы все ледовые переправы. Находиться на льду стало опасно для жизни.

Де последние переправы закрылись 31 марта в Междуреченске. В связи с этим спасателями выполнены все необходимые работы для обеспечения требований безопасности.

Сейчас лед на акваториях имеет рыхлую, пористую структуру и находиться на нем опасно. Тем не менее сотрудники ГИМС во время патрулирования продолжают фиксировать случаи выхода людей на лед.

- Весной существует опасность не только провала под лед, но и отрыва льдин, - отметили в кузбасском ГУ МЧС. - В период интенсивного таяния льда необходимо проявить особую осторожность и неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на льду.

Прежде всего не стоит выходить на лед серого цвета. При нахождении на водном объекте стоит избегать подземных ключей, стоков теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и прочего. Во время таяния не стоит наблюдать за рекой с крутых берегов. Также нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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