В Новокузнецке школа нарушила пропускной режим

31 Март 2020 2020-03-31T10:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокузнецкая школа нарушила пропускной режим, в результате чего в учреждение проник посторонний. Нарушения выявила прокурорская проверка.

Прокуратура Куйбышевского района проверила, как в одной из школ выполняется закон о противодействии терроризму.

Согласно принятому в школе локальному акту, посетители должны пропускаться в образовательное учреждение на основании паспорта или другого удостоверяющего личность документа, а запись о посещении должна заноситься в специальный журнал.

- Однако в нарушение антитеррористического законодательства и законодательства об образовании в школе допущено проникновение постороннего гражданина. Это может способствовать неправомерному проникновению в школу посторонних и совершению противоправных действий, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор внес директору представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Пропускной режим в школе усилен, а само учреждение направило претензию охранной организации, которая за него отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU