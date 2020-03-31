2020-03-31T10:37:33+03:00
Общество

В Новокузнецке школа нарушила пропускной режим

В результате в учреждение проник посторонний
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Новокузнецке школа нарушила пропускной режимВ Новокузнецке школа нарушила пропускной режимФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новокузнецкая школа нарушила пропускной режим, в результате чего в учреждение проник посторонний. Нарушения выявила прокурорская проверка.

Прокуратура Куйбышевского района проверила, как в одной из школ выполняется закон о противодействии терроризму.

Согласно принятому в школе локальному акту, посетители должны пропускаться в образовательное учреждение на основании паспорта или другого удостоверяющего личность документа, а запись о посещении должна заноситься в специальный журнал.

- Однако в нарушение антитеррористического законодательства и законодательства об образовании в школе допущено проникновение постороннего гражданина. Это может способствовать неправомерному проникновению в школу посторонних и совершению противоправных действий, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор внес директору представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Пропускной режим в школе усилен, а само учреждение направило претензию охранной организации, которая за него отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник без образования лишился должности в Кузбассе
Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: в Кемерове скорректировали график работы общественного транспорта
В Новокузнецке школа нарушила пропускной режим
В Кузбассе закрыли все ледовые переправы
Третья кузбасская семья получила технику для дистанционного обучения
Коронавирус в Кузбассе: поликлиники областной больницы приостановят плановый прием
Два землетрясения произошли утром в Кузбассе
Заснувшая в магазине жительница Кузбасса стала жертвой преступления
Сергей Цивилев поручил проверить работу предприятий питания
Из-за угрозы коронавируса в Кузбассе дополнительно закупят 27 аппаратов ИВЛ
Кемеровчан удивили неожиданно свободные дороги
В Кузбассе психически больной мужчина показывал детям гениталии
В Новокузнецке ребенок попал под машину
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Ледоход в Кузбассе ожидается в ближайшие две недели
В Кузбассе временно приостановили вакцинацию населения из-за коронавируса
Кузбассовец лишился автомобиля за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
15 кузбассовцев привлекли к ответственности за нарушение изоляции
Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: налоговая служба временно прекратила прием граждан
Задержана женщина, распространявшая фейк о смерти от коронавируса студента из Кузбасса
Губернатор Кузбасса проведет карантинную неделю в Новокузнецке
Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц
Коронавирус в Кузбассе: волонтеры помогают купить пенсионерам продукты и лекарства
Андрей Полетаев возглавил Кемеровскую таможню
Коронавирус в Кузбассе: еще один человек попал под наблюдение врачей
Пасхальные богослужения могут проходить в режиме онлайн в Кузбассе
Сгорел дотла: в частном секторе Кемерова произошел масштабный пожар
Двум кузбасским семьям вручили технику для дистанционной учебы
Землетрясение произошло в воскресенье в Кузбассе