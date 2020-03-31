Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: в Кемерове скорректировали график работы общественного транспорта
На неделе с 28 марта по 5 апреля, которая объявлена в Кузбассе нерабочей, меняется расписание общественного транспорта. В УЕЗТУ рассказали, как он будет ходить в Кемерове.
Уточненная информация о новом графике работы автобусов, трамваев и троллейбусов появилась на официальном сайте Управления единого заказчика транспортных услуг.
- C 31 марта текущего года весь пассажирский транспорт города Кемерово будет работать по расписанию субботнего дня, - сообщили в управлении. - О работе общественного транспорта города Кемерово можно узнать в справочной УЕЗТУ по телефону: (384-2) 57-46-57.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, как будет ходить транспорт на нерабочей неделе в других городах и районах.
ИСТОЧНИК KP.RU