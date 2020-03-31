2020-03-31T11:00:11+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: в Кемерове скорректировали график работы общественного транспорта

В УЕЗТУ уточнили график работы транспорта в Кемерове на нерабочей неделе
Ирина АВТУШКО
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Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: в Кемерове скорректировали график работы общественного транспортаНерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: в Кемерове скорректировали график работы общественного транспортаФото: Максим КИСЕЛЕВ
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На неделе с 28 марта по 5 апреля, которая объявлена в Кузбассе нерабочей, меняется расписание общественного транспорта. В УЕЗТУ рассказали, как он будет ходить в Кемерове.

Уточненная информация о новом графике работы автобусов, трамваев и троллейбусов появилась на официальном сайте Управления единого заказчика транспортных услуг.

- C 31 марта текущего года весь пассажирский транспорт города Кемерово будет работать по расписанию субботнего дня, - сообщили в управлении. - О работе общественного транспорта города Кемерово можно узнать в справочной УЕЗТУ по телефону: (384-2) 57-46-57.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, как будет ходить транспорт на нерабочей неделе в других городах и районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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