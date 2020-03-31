2020-03-31T11:42:43+03:00
Общество

Чиновник без образования лишился должности в Кузбассе

У работника администрации не оказалось нужного уровня квалификации
Екатерина РОМАНОВА
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Чиновника без образования лишился должности в КузбассеЧиновника без образования лишился должности в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Для того чтобы занимать должность в администрации города, необходимо иметь высшее образование. У одного из чиновников Яшкинского района такового не оказалось - и в результате он лишился работы.

В марте 2020 года на должность председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа» назначили специалиста. Эта должность предполагает, что у руководителя имеется высшее образование. Однако ни при поступлении на муниципальную службу, ни в настоящее время у него не было и нет такового. А это - существенное нарушение законодательства.

- По результатам проверки прокурор района внес главе района представление и потребовал устранить нарушения закона, освободить лицо от занимаемой должности муниципальной службы, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время трудовой договор расторгнут, мужчина уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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