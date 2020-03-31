Чиновник без образования лишился должности в Кузбассе
Для того чтобы занимать должность в администрации города, необходимо иметь высшее образование. У одного из чиновников Яшкинского района такового не оказалось - и в результате он лишился работы.
В марте 2020 года на должность председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа» назначили специалиста. Эта должность предполагает, что у руководителя имеется высшее образование. Однако ни при поступлении на муниципальную службу, ни в настоящее время у него не было и нет такового. А это - существенное нарушение законодательства.
- По результатам проверки прокурор района внес главе района представление и потребовал устранить нарушения закона, освободить лицо от занимаемой должности муниципальной службы, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время трудовой договор расторгнут, мужчина уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU