31 Март 2020 2020-03-31T12:49:42+03:00

Нерабочая неделя в Кузбассе с 28 марта по 5 апреля 2020: как будет работать Пенсионный фонд Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Региональное отделение Пенсионного фонда РФ изменило график работы в связи с объявленной в Кузбассе нерабочей неделей. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим органы Пенсионного фонда в территориях с 30 марта будут вести прием граждан только по предварительной записи. Записаться можно как по телефону, так и на официальном сайте фонда www.pfrf.ru. Помимо этого, на сайте доступны услуги, которыми можно воспользоваться в электронном виде.

- Просим с пониманием отнестись к данной мере, - отметили в ведомстве. - Все сервисы Пенсионного фонда продолжают работать в штатном режиме. Пенсии и пособия будут выплачены в срок, график доставки пенсий не изменился.

ИСТОЧНИК KP.RU